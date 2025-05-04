ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız

ABD Başkanı Donald Trump\'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uyguladığı vergi tarifelerinde geri adım sinyali verdi. Katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump gümrük vergilerini bir noktada düşüreceğini ifade erek, ''Çünkü aksi takdirde onlarla asla iş yapamazsınız'' açıklamasında bulundu.

04.05.2025 19:14
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ABD-Çin arasındaki vergi savaşlarında tırmanan gerilimde henüz çözüm sağlanmazken, ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı programda yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

ÇİN TARİFELERİNDE GERİ ADIM

NBC News'de konuşan Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini bir noktada düşüreceğini ifade erek, "Çünkü aksi takdirde onlarla asla iş yapamazsınız" açıklamasında bulundu.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI

2025 yılı, ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşının yeniden alevlenmesine sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik ithalat vergilerini %145'e kadar yükseltmesi, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimi ciddi şekilde artırdı.

Çin yönetimi de bu adıma hızlı bir karşılık vererek, ABD menşeli ürünlere uyguladığı tarifeleri %125'e çıkardı. Her iki ülke de karşılıklı olarak milyarlarca dolarlık ithalat kaleminde maliyetleri yükseltirken, bu durum küresel tedarik zincirlerinde baskıya yol açtı.

Başkan Trump, Washington'da düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu tarifeler bir noktada düşecek. Aksi takdirde onlarla ticaret yapmak mümkün olmaz" ifadelerini kullandı. Ancak tarifelerin ne zaman ve hangi kapsamda azaltılacağına dair net bir takvim açıklanmadı.

Amerikan iş dünyasından ise artan tarifelere yönelik tepkiler büyüyor. Başta büyük perakende zincirleri olmak üzere birçok sektör temsilcisi, yükselen maliyetlerin tüketici fiyatlarına yansıdığı ve enflasyon baskısını artırdığı uyarısında bulunuyor.

Öte yandan Pekin yönetimi, ABD'nin adımına misilleme olarak bazı stratejik ürünlerin ihracatında kısıtlamalar getirmeyi gündemine aldı.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Haci Mehmet DOGAN:
    Ne oldu sarı çiyan 19 1 Yanıtla
  • tolga altun:
    gercek dünya lideri kimmiş belli oldu ÇİN 14 2 Yanıtla
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