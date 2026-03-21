Daejeon'da Fabrika Yangını: 10 Ölü, 59 Yaralı
Daejeon'da Fabrika Yangını: 10 Ölü, 59 Yaralı

21.03.2026 02:36
Güney Kore'nin Daejeon kentindeki otomobil parçası fabrikasında meydana gelen yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçaları üreten bir fabrikada çıkan yangında 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, Daejeon'daki fabrikada dün yerel saatle öğle vakti çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Yangın çıktığı sırada binada 170 işçinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, 59 kişinin yaralandığını, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kayıp bazı kişilerin olduğunu kaydeden yetkililer, binada arama kurtarma çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Ulusal Yangın Dairesi, yangının ardından yerel yönetimlerin yangınla mücadele kapasitesini aştığı durumlarda verilen "ulusal yangın seferberliği" emri çıkartmıştı.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok da yangını söndürme ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Yangın Dairesine mevcut tüm ekipmanı ve personeli kullanmaları yönünde acil durum talimatı vermişti.

Kaynak: AA

