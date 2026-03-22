İlber Ortaylı\'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
22.03.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatından önce katıldığı son program yayınlandı. Ortaylı'nın yorgun ve hasta görünümü ile sesinin kısık olması dikkat çekti. Programın kapanış bölümünde Ortaylı'nın kullandığı "Şu an sadece titriyorum. Geçecek ama ne zaman, nasıl geçecek bilmiyorum" ifadeleri yürek burktu.

Duayen tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 13 Mart'ta çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmeden önce katıldığı son program yayınlandı.

"AĞLAMAKTAN İZLEYEMEDİM"

"Teke Tek Bilim" programının yayınlandığını duyuran gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ortaylı ile olan son buluşmalarına dikkat çekti. Altaylı, "Sevgili ve değerli İlber Ortaylı ben cezaevinden çıkınca hemen bir program yapalım diye tutturdu. Bu sevgili dostum ile çekilen son program oldu. Ağlamaktan izleyemedim. Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Programın tanıtımında ise, "Teke Tek Bilim'in efsane kadrosuyla, Prof. Dr. İlber Ortaylı aramızdan ayrılmadan önce çektiğimiz son program YouTube kanalımızda yayında. Hocamızın anısına sevgi, saygı ve minnetle…" sözlerine yer verildi.

HASTA VE YORGUN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlanan programda İlber Ortaylı'nın yorgun ve hasta görünümü ile sesinin kısık olması dikkat çekti. Programın kapanış bölümünde Altaylı ve Celal Şengör'ün "Geçmiş olsun" dileklerine yanıt veren Ortaylı'nın sözleri izleyenleri derinden etkiledi.

Ortaylı, "Şu an sadece titriyorum. Geçecek ama ne zaman, nasıl geçecek bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı, Kültür Sanat, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:21:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.