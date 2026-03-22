İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

22.03.2026 13:57
İsrail ile Lübnan arasında aylardır süren karşılıklı saldırıların gölgesinde tansiyon her geçen gün yükselirken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve Başbakan Netanyahu'dan skandal bir talimat geldi. Katz, İsrail topluluklarına yönelik tehditleri sona erdirmek için "cephe hattı köylerindeki" Lübnan evlerinin yıkımını hızlandırmak üzere orduya emir verdiklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte orduya Lübnan sınır hattında yer alan köylerdeki evlerin yıkımını hızlandırma talimatı verdiklerini açıkladı. Kararın, İsrail yerleşimlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırma amacı taşıdığı belirtildi.

SINIR HATTINDAKİ KÖYLERE YÖNELİK YIKIM TALİMATI

Katz'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail yönetimi, "ön cephe köyleri" olarak tanımlanan Lübnan sınırındaki yerleşimlerde askeri operasyonların kapsamını genişletme kararı aldı. Açıklamada, bu bölgelerdeki yapıların hedef alınmasının gerekçesi olarak, söz konusu alanların silahlı gruplar tarafından kullanıldığı iddiası öne sürüldü.

İsrail ordusuna verilen talimat kapsamında özellikle sınır hattına yakın yerleşimlerde bulunan evlerin sistematik şekilde yıkımının hızlandırılması istendi. Bu adımın, İsrail'in kuzeyindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı riskini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

LİTANİ NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLER DE HEDEFTE

Açıklamada dikkat çeken bir diğer unsur ise Litani Nehri üzerindeki köprülerle ilgili alınan karar oldu. Katz, İsrail ordusuna Lübnan'daki Litani Nehri üzerinde bulunan tüm köprülerin "derhal imha edilmesi" yönünde talimat verildiğini duyurdu.

İsrail tarafı, söz konusu köprülerin "terör faaliyetleri için kullanıldığını" iddia ederken, bu hamlenin bölgedeki lojistik hatları kesmeyi amaçladığı değerlendiriliyor. Litani Nehri, Lübnan'ın güneyinde stratejik bir hat olarak biliniyor ve bölgedeki askeri hareketlilik açısından kritik öneme sahip.

GERİLİM ZATEN YÜKSEKTİ

İsrail ile Lübnan arasında özellikle Hizbullah ile yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle uzun süredir yüksek seyreden gerilim, bu kararlarla birlikte yeni bir aşamaya taşındı. Sınır hattında sık sık karşılıklı topçu atışları ve hava saldırıları yaşanırken, sivil kayıplar ve altyapı tahribatı da artış gösteriyor. Uzmanlar, İsrail'in köprüleri hedef almasının yalnızca askeri değil, aynı zamanda sivil yaşamı da doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Ulaşım ağlarının zarar görmesi, bölgedeki insani krizi derinleştirme riski taşıyor.

ULUSLARARASI TEPKİ BEKLENİYOR

İsrail'in aldığı bu kararların ardından uluslararası toplumdan gelecek tepkiler merak konusu oldu. Özellikle Birleşmiş Milletler ve bölgedeki diğer aktörlerin, sivillerin korunmasına yönelik çağrılarını artırması bekleniyor. Bölgede tansiyonun daha da yükselme ihtimali, İsrail-Lübnan hattında daha geniş çaplı bir çatışma riskini de yeniden gündeme taşıdı.

ÖLÜ SAYISI 1024'E YÜKSELDİ

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 1024'e, yaralı sayısı 2 bin 740'a yükselirken; hayatını kaybedenler arasında 118 çocuk, 79 kadın ve 40 sağlık çalışanı bulunuyor.

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
12:11
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
