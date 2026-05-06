Dries Mertens Galatasaray için geliyor

06.05.2026 16:40
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Dries Mertens, cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında stadyumda olacak. Belçikalı eski futbolcu, doğum gününü kutlayan sarı-kırmızılı camiaya bir yorum yaparak ''Cumartesi günü görüşürüz'' ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezonlarda Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarlarının gönlünü kazanan Belçikalı eski futbolcu Dries Mertens, sarı-kırmızılıların Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçına geliyor.

GALATASARAY'DAN MERTENS PAYLAŞIMI

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak bugün 39. yaşına basan Dries Mertens'in doğum gününü kutladı.

''CUMARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞÜRÜZ''

Bu paylaşıma cevap veren Mertens, Galatasaray'a kalp emojisiyle birlikte, "Cumartesi günü görüşürüz." yanıtını verdi. Bu yorum çok sayıda beğeni aldı.

GALATASARAY KARİYERİ 

Galatasaray'da forma giydiği 3 yılda 3 lig şampiyonluğu yaşan Mertens, toplamda 136 maça çıkarken, 25 gol ve 44 asistlik performans sergiledi. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
