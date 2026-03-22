İngiltere\'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi\'ne ulaştı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı hamlelerle büyüyen savaşta gerilim her geçen gün artarken, bölgedeki askeri hareketlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı. Washington'un operasyonları genişletme sinyali verdiği süreçte, müttefik ülkeler de sahadaki varlığını güçlendiriyor.

Bu kapsamda İngiltere'ye ait nükleer enerjili denizaltı HMS Anson Umman Denizi'ne ulaştı. Gelişme, Orta Doğu'daki tansiyonun daha da yükseldiği bir dönemde dikkat çekti.

KRİTİK NOKTAYA KONUŞLANDI

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, HMS Anson 6 Mart'ta Avustralya'nın Perth kentinden ayrıldı ve Hürmüz Boğazı'na yakın kuzey Umman Denizi'nde pozisyon aldı. Söz konusu bölge, küresel enerji sevkiyatı açısından stratejik önem taşıyor.

GÜÇLÜ SİLAH SİSTEMLERİNE SAHİP

Nükleer güçle çalışan denizaltının, 1600 kilometre menzile sahip Tomahawk Block IV kara saldırı füzeleri ile Spearfish ağır torpidolarla donatıldığı belirtildi. Bu kapasite, denizaltının uzun menzilli hedeflere yönelik operasyonlarda etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

ABD-İNGİLTERE İŞ BİRLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Gelişme, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ABD'nin İran'a yönelik olası saldırılarında İngiliz askeri üslerinin kullanılmasına izin vermesiyle aynı döneme denk geldi. Bu durum, Washington ve Londra arasındaki askeri koordinasyonun güçlendiğini gösteriyor.

BÖLGEDE GERİLİM ARTIYOR

İran ile ABD ve müttefikleri arasındaki gerilimin tırmandığı bir süreçte yaşanan bu hareketlilik, Orta Doğu'da yeni bir askeri denge arayışına işaret ediyor. Uzmanlar, bölgedeki askeri sevkiyatların olası bir çatışma riskini artırdığına dikkat çekiyor.