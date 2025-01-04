ABD Başkanı Joe Biden, Lionel Messi'ye Özgürlük Madalyası verdi - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, Lionel Messi'ye Özgürlük Madalyası verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Lionel Messi\'ye Özgürlük Madalyası verdi

Görevini kısa bir süre sonra Donald Trump'a bırakacak olan ABD Başkanı Joe Biden, 19 kişiye Başkanlık Özgürlük Madalyası verdi. Bu ödüle layık görülenler arasında futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olan ve kariyerini MLS takımlarından Inter Miami'de sürdüren Arjantinli yıldız Lionel Messi de yer aldı.

04.01.2025 23:22
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20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreni ile görevini Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden, siyaset, sanat, spor ve bilim dünyasından 19 kişiye Başkanlık Özgürlük Madalyası verdi.

BIDEN'DAN MESSİ'YE ÖZGÜRLÜK MADALYASI

Düzenlenen törenle Özgürlük Madalyası verilenler arasında spor dünyasından isimler yer aldı. Basketbol efsaneleri arasında gösterilen ve kurduğu Magic Vakfı ile yardım faaliyetleri yürüten Earvin "Magic" Johnson'ın yanı sıra dünya futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olan ve ABD'nin en prestijli ligi MLS'te Inter Miami forması giyen Lionel Messi de bu ödülün sahibi oldu. En çok kupa ve ödül kazanan oyuncularından olan Arjantinli yıldız Leo Messi Vakfı ile çocuklar için sağlık ve eğitim programlarını desteklediği için bu ödüle layık görüldü.

MADALYA VERİLEN DİĞER ÖNEMLİ İSİMLER

İş insanı ve yatırımcı George Soros, modacı Ralph Lauren, 1988 yılından bu yana Vogue dergisinin genel yayın yönetmenliğini yürüten Anna Wintour, yardım örgütü World Central Kitchen'ın kurucusu aşçı Jose Andres ve şempanzeler üzerindeki çalışmaları ile tanınan bilim insanı Jane Goodall da Biden tarafında tarafından Özgürlük Madalyası'na layık görüldü.

ÖZGÜRLÜK MADALYASI KİMLERE VERİLİYOR?

Başkanlık Özgürlük Madalyası; ABD'nin refahına, değerlerine veya güvenliğine, dünya barışına veya diğer önemli toplumsal, kamusal veya özel çabalara örnek oluşturacak katkılar sunan kişilere takdim ediliyor.

Özgürlük Madalyası'na layık görülenler arasında siyaset dünyasından eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile 1968 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Adalet Bakanı Robert F. Kennedy yer alıyor.

AİDS ve yoksullukla mücadele konusundaki çalışmalarıyla da bilinen ünlü rock grubu U2'nun solisti Bono, Oscar dahil çok sayıda ödülün sahibi yönetmen ve aktör Denzel Washington ve parkinson hastalığı konusundaki çalışmalara destek veren, kendi de bu hastalıkla mücadele eden ödüllü aktör Michael J. Fox müzik ve sinema dünyasından Özgürlük Madalyası'na layık görülen isimler arasında bulunuyor.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden, Lionel Messi'ye Özgürlük Madalyası verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Çingene Ronaldo Ya Ne Oldu?? 2 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    gavatsaray Senin sülaleninnn taaaaaaqqq ne kadar 2 2 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    çingene Ronaldo qannennin yanında antrenman yapıyor oe 3 0 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Çeliikk qannasına da lazım o madalyadan çok yoruluyor :) 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gavatsaray Senin Kitabını skmm 1 0 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    benim Sülalemde herkesde en az 23 santimden başlıyor tam sizinkilere layık 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gavatsaray 23 santimetreyi çok gördün topppp çevir arkana 0 1 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    23 den başlar 37 santime kafar hangisini istersem al 0e 0 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Messi ,o madalyayla ,artık özgür oldu :) 0 0 Yanıtla
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