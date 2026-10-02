ABD Başkanı Trump, Avrupa\'nın büyük dizel stoklarının piyasaya sürülmesini kabul etti

ABD Başkanı Trump, Avrupa'nın büyük dizel stoklarının piyasaya sürülmesini kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa stoklarındaki büyük miktarda dizel yakıtın piyasaya sürülmesini kabul ettiğini duyurdu. Trump, sanal medya hesabındaki paylaşımında sürecin derhal başlayacağını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa stoklarındaki büyük miktarda dizel yakıtı piyasaya sürmeyi kabul etti" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın stoklarındaki büyük miktarda dizel yakıtı piyasaya sürmeyi kabul ettiğini belirterek, "Süreç derhal başlayacak" ifadesini kullandı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?