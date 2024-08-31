ABD'de Batı Nil Virüsü nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

ABD'de Batı Nil Virüsü nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

ABD\'de Batı Nil Virüsü nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinde insanlara sivrisinek ısırıklarıyla bulaşan Batı Nil Virüsü (WNV) nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Wisconsin eyaletinde ise 2 kişinin WNV sebebiyle öldüğü belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre 33 eyalette 2024'te 289 WNV vakası kaydedildi.

31.08.2024 12:24
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ABD'NİN New Jersey eyaletinde insanlara sivrisinek ısırıklarıyla bulaşan Batı Nil Virüsü (WNV) nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD'de bildirilen ölüm sayısı 5'e çıktı.

ABD'nin New Jersey eyaleti sağlık yetkilileri WNV nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Wisconsin eyaletinden Perşembe günü yapılan açıklamada ise 2 kişinin WNV sebebiyle öldüğü ifade edildi. Açıklamada, Wisconsin'de her yıl ortalama 18 WNV vakası bildirildiğini ve virüsün bu yıl sivrisineklerde, hayvanlarda ve kanlarında Batı Nil virüsü pozitif çıkan sağlıklı kan bağışçılarında tespit edildiğine dikkat çekildi. Illinois eyaletinde son yedi günde üç kişinin test sonucu pozitif çıktı, yerel yetkililer testi pozitif çıkan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre 33 eyalette 2024'te 289 WNV vakası kaydedildi.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil virüsü, arbovirüs grubunda yer alan virüslerin neden olduğu ve en sık enfekte sivrisineklerle bulaşan bir hastalıktır. İlk kez 1937 yılında Uganda'da tanımlanan ve o günden itibaren dünyaya yayılan Batı Nil Virüsü, kuşları ısıran sinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Batı Nil virüsü ABD'de ilk kez 1999 yılında New York'ta rapor edilmiştir. Yavaş yavaş ülke geneline yayılmıştır. İnsanların çoğu Batı Nil Virüsü (WNV) ile enfekte sivrisineğin ısırması ile hastalanırlar. Sivrisinekler virüsü kanıyla beslendikleri kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırırlar. Bulaş en çok Haziran- Eylül döneminde gerçekleşir. Enfekte olan kişilerin büyük bir çoğunluğu hiçbir belirti göstermez. Bazı hastalarda ise ateşle birlikte ishal, kusma, eklem ve baş ağrıları, vücut ağrıları ya da cilt döküntüleri gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Virüsü kapan yaklaşık her 5 kişiden 1'inde bu tür belirtiler görülür. Genellikle, bu hastalar tamamen iyileşse de, yorgunluk ve halsizlik birkaç hafta veya aylarca sürebilir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD'de Batı Nil Virüsü nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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