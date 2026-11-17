ABD'li bankaların müşterilerinin çevrim içi olarak hesaplarına erişmekte sorunlar yaşadığı bildirildi.

Amerikan basını, bazı ABD bankalarının çevrim içi hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri alındığını duyurdu. İnternet bankacılığına giriş sorunları ve hesap bakiyelerinin görüntülenememesi gibi problemlerin yanı sıra, ABD'deki banka hesapları arasında para gönderip almaya imkan veren dijital ödeme hizmeti 'Zelle' üzerinden yapılan transferlerde de sorun yaşandığı belirtildi.

Çevrim içi hizmetlerinde sorun yaşanan bankalardan birinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kurum içi donanım sistemlerindeki yazılım hatasından kaynaklanan geçici bir sorun yaşandığı kaydedilerek, "Olayın siber saldırı ile bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt yok. Müşterilerimiz hesaplarına ve fonlarına erişmeye devam edebiliyor. Sorunu bugün gün sonuna kadar çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.