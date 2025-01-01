ABD\'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

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ABD'nin güneyindeki New Orleans eyaletindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracından inip silahıyla ateş eden sürücünün korkunç saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı.

POLİS BİRİMİNDEN AÇIKLAMA VAR

Belediye başkanı yaptığı son dakika açıklamasında "Bu bir terör saldırısı" ifadesini kullanırken FBI kan donduran bir detayı paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamada, saldırganın aracında çok sayıda patlayıcı bulunduğu ifade edildi.

HALKA "BÖLGEDEN UZAKLAŞIN" UYARISI

Yetkililer New Orleans halkına bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların özellikle Canal ve Bourbon caddelerinden uzaklaşmaları istenirken emniyet birimleri konuyla ilgili paylaşımlarda da bulundu.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Bölgeden servis edilen görüntüler ise yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi. Videolarda sokakların cansız bedenlerle dolu olduğu görülürken arka planda ise silah sesleri duyuluyor.