ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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Dünya

ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

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ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Saldırının ardından aracından inen sürücü silahıyla insanların üzerine ateş etti. Belediye başkanının terör saldırısı olduğunu açıkladığı olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi ölürken 30 kişi de yaralandı. Öte yandan FBI, saldırganın aracında çok sayıda patlayıcı bulunduğunu aktardı.

01.01.2025 14:33
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ABD'nin güneyindeki New Orleans eyaletindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracından inip silahıyla ateş eden sürücünün korkunç saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı.

POLİS BİRİMİNDEN AÇIKLAMA VAR

Belediye başkanı yaptığı son dakika açıklamasında "Bu bir terör saldırısı" ifadesini kullanırken FBI kan donduran bir detayı paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamada, saldırganın aracında çok sayıda patlayıcı bulunduğu ifade edildi.

ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü 30 kişi yaralandı

HALKA "BÖLGEDEN UZAKLAŞIN" UYARISI

Yetkililer New Orleans halkına bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların özellikle Canal ve Bourbon caddelerinden uzaklaşmaları istenirken emniyet birimleri konuyla ilgili paylaşımlarda da bulundu.

ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü 30 kişi yaralandı

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Bölgeden servis edilen görüntüler ise yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi. Videolarda sokakların cansız bedenlerle dolu olduğu görülürken arka planda ise silah sesleri duyuluyor.

ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
ABD\'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

New Orleans, Güncel, Polis, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Mehmet Yılmaz:
    bunuda Müslümanlar yapti derler şimdi 136 30 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yapan kesin Müslüman dır 47 105 Yanıtla
  • Turgay Aykac:
    Şimdi bahane uydurup hemen bir müslüman ülkesine saldırır karektersizler. 127 22 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çok geçmiş olsun inşallah 30 98 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Anlaşıldı Ortadoğu'da bir yere yine operasyon var Sizi sizi artık yemezler 83 19 Yanıtla
  • ferhat eser:
    salakça yorumlar var cahiller 34 62 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    masum insanları katletmek dünyanın neresinde olursa olsun zalimliktir. çok geçmiş olsun. 81 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ABD'nin oyunları 51 27 Yanıtla
  • Yasir null:
    ohhh Gebrşnn ohhh n'oldu o. cklAri 16 56 Yanıtla
  • Abdullah .:
    anlam veremiyorum Amerika'da ki araç kalabalığın arasında dalmış neden bizim haber sitelerinde önem veriliyor 29 34 Yanıtla
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