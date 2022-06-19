ABD'de bir istasyonda benzinin litre fiyatını yanlış yazan çalışan, tam 350 bin liralık zarara sebebiyet verdi - Son Dakika
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ABD'de bir istasyonda benzinin litre fiyatını yanlış yazan çalışan, tam 350 bin liralık zarara sebebiyet verdi

19.06.2022 14:34

ABD'de bir benzin istasyonu çalışanı, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı. 3 saat boyunca süren hatadan faydalanmak isteyen fırsatçılar da istasyona akın ederek 20 bin dolar yani yaklaşık 346 bin TL zarara uğrattı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rancho Cordova şehrindeki bir benzin istasyonunda yönetici olarak çalışan John Szczecina, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı.

ÇALIŞANIN HATASI İSTASYONA PAHALIYA PATLADI

Szczecina'nın hatasını fark etmesi ise neredeyse 3 saat sürdü ve durumdan faydalanmak isteyen sürücüler adeta istasyona akın etti. Çalışanın bu hatası şubeye 20 bin dolar yani yaklaşık 346 bin TL'ye patladı.

Benzin fiyatını yanlış yazınca istasyonu tam 350 bin lira zarara uğrattı

PARAYI ÖDEYEBİLMEK İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Çalışan Szczecina, ondalık virgülü yanlış yere koyduğunu itiraf etti ve tüm sorumluluğu üstlendi. Çalışan ve ailesi, firmanın dava açabileceğini düşünerek, parayı geri ödeyebilmesi için internet üzerinden ailesiyle beraber bağış kampanyası başlattı, şimdiye kadar ise 4 bin 700 dolar yani yaklaşık 82 bin TL toplandı.

"UCUZA BENZİN ALAN KİŞİLER DESTEK OLMALI"

Bağışçılar, Szczecina'nın hatasını üstlenmesinin erdemli bir davranış olduğunu söylerken bazıları da durumdan faydalanarak ucuza benzin alan kişilerin destek olması gerektiğini belirtti.

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SON DAKİKA: ABD'de bir istasyonda benzinin litre fiyatını yanlış yazan çalışan, tam 350 bin liralık zarara sebebiyet verdi - Son Dakika
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