Timsahı paketleme şekli bir hayli şaşırttı bir kişi çöp kutusunu su aygırının ağzı gibi kullanıp timsahı yakaladı - Son Dakika
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Timsahı paketleme şekli bir hayli şaşırttı bir kişi çöp kutusunu su aygırının ağzı gibi kullanıp timsahı yakaladı

27.07.2022 16:13
Timsahı paketleme şekli bir hayli şaşırttı bir kişi çöp kutusunu su aygırının ağzı gibi kullanıp timsahı yakaladı

ABD'de bir kişi, bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakalamayı başardı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kişinin kapağı açık büyük bir çöp kutusuyla timsaha doğru yaklaştığı, timsahın da yavaşça geri çekildiği görülüyor. Tam o sırada tekerlekli çöp kutusunu hızlıca timsahın üstüne doğru yaklaştırarak hayvanı kutunun içine sokmayı başarıyor.

Hızlıca çöp kutusunu dik konuma getirip kapağını sıkıca kapalı tutan ev sahibi, daha sonra kutuyu iterek timsahı götürmeye başlıyor.

ÇÖP KUTUSUNU SU AYGIRININ AĞZI GİBİ KULLANDI

Sosyal medyada paylaşılan videoda ev sahibinin timsahı yakalamak için çöp kutusunun kapağını timsahın başına vurarak etkisiz hale getirdiği de görülüyor.

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SON DAKİKA: Timsahı paketleme şekli bir hayli şaşırttı bir kişi çöp kutusunu su aygırının ağzı gibi kullanıp timsahı yakaladı - Son Dakika
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