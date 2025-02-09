ABD\'de Biyomedikal Araştırma Fonlarında Milyarlarca Dolar Kesinti

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ABD'de Trump yönetimi milyarlarca dolarlık biyomedikal araştırma fonlarında kesintiye gideceğini bildirdi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) planlanan kesintiler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, NIH'in araştırma amaçlı üniversite ve tıp merkezlerine önemli fon sağlayan çok sayıda federal hibe verdiği belirtilerek, hibe kalemlerinde tesisler ve yönetim olarak tanımlanan dolaylı maliyetler için kesintiye gidileceği kaydedildi. ABD'nin dünyanın en iyi tıbbi araştırmalarına sahip olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Buna göre, mümkün olduğunca çok fonun idari genel giderler yerine doğrudan bilimsel araştırma maliyetlerine yönlendirilmesi hayati önem taşımaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kesintilerin yılda 4 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayacağı ve uygulamanın derhal yürürlüğe gireceği ifade edildi.