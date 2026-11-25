ABD'nin Mississippi eyaleti açıklarında küçük uçağın denize düşmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Louisiana eyaletinden Florida'ya gitmek üzere havalanan Cessna 210 tipi küçük uçak, dün yerel saatle 15.45 sıralarında hava trafik kontrol merkeziyle iletişimin kesilmesinin ardından Mississippi eyaleti açıklarında denize düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ve dalgıç ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Horn Adası açıklarında uçağın gövdesine ulaşıldı.

Gövde içerisinde yapılan incelemede, uçaktaki 4 yetişkin ile 8 ve 10 yaşlarındaki 2 çocuk olmak üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Uçağın düşüş nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.