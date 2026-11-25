ABD'de Cessna 210 Mississippi açıklarında düştü: 2'si çocuk 6 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Mississippi eyaleti açıklarında Cessna 210 tipi küçük uçak denize düştü. Sahil Güvenlik ve dalgıç ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla Horn Adası açıklarında ulaşılan gövdede 4 yetişkin ve 8 ile 10 yaşlarındaki 2 çocuk olmak üzere 6 kişinin öldüğü belirlendi.
ABD'nin Mississippi eyaleti açıklarında küçük uçağın denize düşmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Louisiana eyaletinden Florida'ya gitmek üzere havalanan Cessna 210 tipi küçük uçak, dün yerel saatle 15.45 sıralarında hava trafik kontrol merkeziyle iletişimin kesilmesinin ardından Mississippi eyaleti açıklarında denize düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ve dalgıç ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Horn Adası açıklarında uçağın gövdesine ulaşıldı.
Gövde içerisinde yapılan incelemede, uçaktaki 4 yetişkin ile 8 ve 10 yaşlarındaki 2 çocuk olmak üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Uçağın düşüş nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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