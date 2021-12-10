ABD'de enflasyon 39 yılın zirvesinde

ABD'de Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu. Bu rakam, ülkede Haziran 1982'den bu yana kayda geçen en yüksek enflasyon oranı oldu.

Ülkede petrol fiyatları yüzde 6,1 artarken, ikinci el araba, kira ve gıda fiyatlarında da artış kaydedildi.

Aylık fiyat artışı ise Kasım'da yüzde 0,8 olarak gerçekleşti. Ekim'de bu oran yüzde 0,9 olmuştu.

Artan enflasyonun, Başkan Joe Biden için siyasi sorunlar doğurabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Biden, sosyal harcamalar için 1,9 trilyon dolarlık bütçe ayırma teklifini Kongre'den geçirmeye çalışıyor.

Bazı ekonomistler Covid salgını sürecinde uygulanan kamu desteği ve harcamalarının fiyat artışlarında etkili olduğunu söylüyor.

Biden ise resmi enflasyon rakamları açıklanmadan önce yaptığı konuşmada, Kasım ayına ilişkin verilerin, enerji ve otomobil gibi bazı sektörlerde son günlerde gözlenen ve gelecek haftalarda beklenen fiyat düşüşlerini yansıtmayacağını söyledi.

Validus Risk Managament adlı finansal danışmanlık şirketinden Cale Thibodeau'ya göre, enflasyonist baskının en büyük nedeni tedarik zincirlerindeki sıkışmadan kaynaklanıyor.

Yüzde 6,8 enflasyon oranının yarıdan fazlasının yakıt, kira ve kullanılmış araba kalemlerinden kaynaklandığını belirten Thibodeau, bunların etkisinin kısa bir sürede giderilebileceğini söylüyor.

Bu kalemler hesap dışı bırakıldığında enflasyon oranı Kasım ayında yüzde 4,9'a iniyor. Ekim'de bu oran yüzde 4,6 olmuştu.

Covid önlemlerinin gevşetilmesinin ardından tüketici talebinin artması ve tedarik zincirleri sorunlarının ortaya çıkması sonucu tetiklenen enflasyonun bir süre sonra normal seviyeye dönmesi bekleniyordu.

Ancak birçok üründeki fiyat artışına ek olarak kira ve ücret artışları da bazı ekonomistlerde enflasyonun daha uzun süreli olacağı beklentisi doğurdu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, son dönemlerde yaptıkları açıklamalarda, enflasyon için "geçici" ifadesini kullanmayacaklarını söylemişti.

Merkez Bankası'nın aylık tahvil alım desteğini azaltmasının, önümüzdeki yıl faiz oranlarında artışa yol açabileceği ve enflasyon artışı nedeniyle Powell'in faizleri daha erken yükseltebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.