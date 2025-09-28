ABD'nin North Carolina eyaletinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD'nin North Carolina eyaletinin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısındaki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › ABD'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?