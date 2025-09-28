ABD'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Dünya

ABD'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 8 Yaralı

28.09.2025 10:58
ABD'nin North Carolina eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırının Southport kentindeki Cape Fear Nehri kıyısındaki bir kulüpte gerçekleştiği ve saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açtığı belirtildi. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

ABD'nin North Carolina eyaletinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin North Carolina eyaletinin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısındaki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

10:29
