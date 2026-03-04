ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı

ABD\'de, Hamaney\'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı
04.03.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Washington Post: ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı WASHINGTON (AA) - ABD'de bahisçilerin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü üzerine 54 milyon dolar tutarında bahis oynadığı ancak sonra bahsin askıya alındığı ileri sürüldü.

ABD'de bazı yatırımcıların, tahmin piyasası platformu "Kalshi" üzerinden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü üzerine bahis oynadığı ileri sürüldü.

BİR YATIRIMCI 63 BİN DOLARDAN FAZLA KAZANÇ ELDE ETTİ

Washington Post (WP) gazetesinin haberinde, "Tahmin piyasası sitesi Kalshi'deki yatırımcılar, İran liderinin ölümü üzerine bahis oynayarak büyük bir servet kazandıklarını sandılar. Ortaya çıkan skandal, gerçek dünya olayları üzerine kumar oynamanın distopik yükselişine dikkat çekti." ifadeleri kullanıldı.

Bir yatırımcının, ismini gizleyerek Hamaney'in 1 Nisan'a kadar liderlikten ayrılacağına dair toplam 3 bin 460 dolarlık iki bahis oynadığı ve bunun karşılığında 63 bin dolardan fazla kazanç elde ettiği belirtildi.

TOPLAM BAHİS HACMİ 54 MİLYON DOLAR

Ancak kısa süre sonra "doğrudan bir insanın ölümüyle bağlantılı" olduğu gerekçesiyle Hamaney senaryosuna para yatıran tüm işlemlerin askıya alındığı ve bu kapsamda oluşan toplam 54 milyon dolarlık bahis işleminin dondurulduğu kaydedildi.

Senatör Chris Murphy, söz konusu bahsi eleştirerek, "Bu, Amerikan ticari ahlaksızlığının doruk noktası. İnsanlar, bahis oynadıkları için insanların ölmesini istememeli." değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Daha önce analiz firması Bubblemaps, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın danışma kurulunda yer aldığı tahmin piyasası platformu Polymarket'te, ABD'nin 28 Şubat'ta İran'ı vuracağına dair bahis oynayarak 1,2 milyon dolar kazanan altı kişinin "içeriden bilgi sahibi" olduğunu açıklamıştı.

Senatör Murphy, bir paylaşımında bu işlemlerin "Trump'ın çevresindeki kişilerin savaştan ve ölümden kar sağladığını" gösterdiğini ifade etmişti. Ayrıca Pentagon'un siber politika biriminde görevli bir yetkilinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması üzerine oynadığı bahis oyunundan 400 bin dolar kazandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Ayetullah Ali Hamaney, Washington, Politika, Ekonomi, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:27:02. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.