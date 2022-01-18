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ABD'de havayolu şirketlerinden 5G uyarısı: Büyük bir kaos yaşanabilir - Son Dakika
BBC

ABD'de havayolu şirketlerinden 5G uyarısı: Büyük bir kaos yaşanabilir

18.01.2022 13:32
ABD'de havayolu şirketlerinden 5G uyarısı: Büyük bir kaos yaşanabilir

Şirket yöneticileri bu hizmetin büyük havalimanları uçuşlara hazır hale getirilmeden devreye girmesi halinde "felaket" boyutta bir kaos yaşanacağını ve çok sayıda geniş gövdeli uçağın kullanılamaz hale geleceğini savunuyor.

ABD'nin 10 büyük havayolu şirketi, ülkede yarın devreye sokulması planlanan 5G hizmetinin havacılık sektöründe büyük bir krize neden olabileceği uyarısında bulundu.

American, Delta, United ve Southwest havayolu şirketleriyle UPS ve FedEx Express gibi kargo şirketlerinin yöneticileri Amerikan makamlarına gönderdikleri ortak mektupta, yeni 5G C bandının havalimanlarının yakınlarında devreye sokulmamasını istedi.

Şirket yöneticileri bu hizmetin büyük havalimanları uçuşlara hazır hale getirilmeden devreye girmesi halinde "felaket" boyutlarında bir kaos yaşanacağını ve çok sayıda geniş gövdeli uçağın kullanılamaz hale geleceğini söylüyor.

Mektupta bunun sonucu olarak on binlerce yolcunun mağdur olacağı ve tedarik zincirinin bozulacağı vurgulanıyor.

Havayolu şirketleri sinyallerin uçakların navigasyon sistemlerini etkileyebileceğini belirterek 5G'nin büyük havalimanı pistlerinin 3,2 kilometre yakınındaki bölgelerde devreye girmemesini talep etti.

'Bir günde 1000 sefer iptal edilebilir'

Bu şirketler 5G'nin sadece uçakların güvenlik sistemi için değil, görüş mesafesinin düşük olduğu durumlar için de risk oluşturduğunu savunuyor, görüş mesafesinin az olduğu bir günde bin kadar uçuşun iptal edilebileceğini belirtiyor.

Ülkenin en büyük telefon şirketlerinden ikisi AT&T ve Verizon daha önce hükümetin 5G'nin ertelenmesi talebini reddetmişti.

Bu şirketler, 3 Ocak'ta 50 havalimanı yakınında tampon bölgeler oluşturacaklarını ve 6 ay süreyle sinyal etkileşimini engellemeye yönelik önlemler alacaklarını açıklamıştı.

AT&T ve Verizon, 40 ülkede 5G C bandının sinyal etkileşimi sorunu yaşanmadan devreye sokulduğunu söylüyor. Bu şirketler 5 Ocak'ta 5G'nin devreye girişini iki hafta süreyle ertelemişti.

Dünyanın en büyük iki uçak üreticisi Boing ve Airbus da ABD hükümetinden yeni 5G teknolojisine geçişin ertelemesini istemişti.

İki şirketin üst düzey yöneticileri, ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e yazdıkları mektupta, "5G, uçakların güvenli bir şekilde çalışmasını olumsuz etkileyebilir" demiş ve 5G teknolojisinin havacılık sektörüne "negatif etkide bulunacağı" konusunda uyarmıştı.

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Son Dakika Dünya ABD'de havayolu şirketlerinden 5G uyarısı: Büyük bir kaos yaşanabilir - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: ABD'de havayolu şirketlerinden 5G uyarısı: Büyük bir kaos yaşanabilir - Son Dakika
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