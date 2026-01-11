ABD'de ICE protestoları büyüyor: Göç politikaları sokakları hareketlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD'de ICE protestoları büyüyor: Göç politikaları sokakları hareketlendirdi

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de ICE protestoları büyüyor: Göç politikaları sokakları hareketlendirdi
11.01.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de ICE protestoları büyüyor: Göç politikaları sokakları hareketlendirdi
Haber Videosu

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'ne yönelik öfke dalgası büyüyor. Minneapolis'te bir ICE operasyonu sırasında bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar, kısa sürede ülke genelinde 50 eyalete yayıldı. Gösterilerde ''Tarih sizi izliyor'' sloganları öne çıktı.

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'ne (ICE) yönelik tepkiler ülke geneline yayıldı. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir ICE operasyonu sırasında 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good'un vurularak hayatını kaybetmesi, sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla başlayan protestoları 50 eyalete taşıdı.

Minneapolis'te başlayan eylemler kısa sürede büyürken, yüzlerce kişi sokaklara çıkarak ABD'nin göçmen politikalarını ve kolluk güçlerinin yetkilerini protesto etti. Gösterilerde "Tarih sizi izliyor" sloganları öne çıktı.

ICE AJANLARININ KALDIĞI OTELLERİN ÖNÜNDE EYLEM

Göstericiler, ICE yetkililerinin konakladığı öne sürülen otellerin önünde toplanarak gürültü eylemleri gerçekleştirdi. Protestocular, federal göçmenlik uygulamalarının siviller üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekti.

POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE

Minneapolis'teki eylemler sırasında, ICE tesisinden ayrılmak isteyen federal ajanlara ait araçların önü kesilmeye çalışıldı. Bu sırada kolluk kuvvetleri ile protestocular arasında arbede yaşandı, bir kişi gözaltına alındı.

Kentte bulunan Whipple Federal Binası önünde düzenlenen protestolara polis müdahale ederken, ICE ajanlarının eylemler sırasında bir göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

GÖÇ POLİTİKALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olayların ardından ABD'de göçmen politikaları ve federal kolluk güçlerinin yetkileri yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşındı. Protestocular, ICE operasyonlarının daha sıkı denetlenmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de ICE protestoları büyüyor: Göç politikaları sokakları hareketlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
20:37
Fenerbahçe’nin gündemindeki Nkunku’dan geleceğiyle ilgili açıklama
Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan geleceğiyle ilgili açıklama
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
18:52
Levent Mercan’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 21:15:48. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de ICE protestoları büyüyor: Göç politikaları sokakları hareketlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.