ABD'de bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. ABD polisinin, aracı çarparak durdurması dikkat çekerken; o anlar kameralarca kaydedildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde skandal bir olay yaşandı. Bir sürücü aracıyla kalabalığın içine daldı. Kameralara yansıyan görüntülerde, insanların korkuyla kaçıştıkları görüldü.
Söz konusu araca ise ABD polisi anında müdahale etti. Polisin, aracı çarparak durdurması da dikkat çekti. O anlar da kameralarca kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › ABD'de polis kalabalığa dalan aracı 'çarparak' durdurdu - Son Dakika
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