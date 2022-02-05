ABD'de polis, yanan arabanın içinde mahsur kalan köpeği kurtardı

ABD'de yanan bir araçta bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarına cevap veren polis, aracın içindeki baygın köpeği ölmekten son anda kurtardı. O anlar, polisin vücut kamerasına yansıdı.

Colorado eyaletinin Douglas İlçesi Polis Teşkilatı yaptığı açıklamada, "Geçenlerde bir polisimiz, zehirli dumanlardan dolayı kendi güvenliğini riske atarak bir köpeği kurtarmak için kahramanca müdahalede bulundu" dedi. Köpeği kurtaran Michael Gregorek adlı polis memuru, yanan aracın içinde mahsur kalan köpeğin dumandan zehirlendiği için ilk başta hareketsiz olduğunu ve ağzından köpüklü salyalar aktığını belirtti. Temiz havayla buluşan köpeğin kısa sürede kendini toparladığını ve durumunun iyi olduğunu ifade etti.