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ABD'de uçurumda mahsur kalan köpek helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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ABD'de uçurumda mahsur kalan köpek helikopterle kurtarıldı

ABD'nin Oregon eyaletinde Ecola Eyalet Parkı'nda düşerek uçurumda mahsur kalan köpek, ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından helikopterle düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Sahil güvenlik personeli köpeği bulunduğu noktadan alarak helikoptere taşıdı. Köpek, akciğerleri sönen ve çenesi kırılan şekilde sahiplerine teslim edildi.

ABD\'de uçurumda mahsur kalan köpek helikopterle kurtarıldı
04.01.2024 - 15:59,
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ABD'nin Oregon eyaletinde uçurumda mahsur kalan köpek, ABD Sahil Güvenlik (USCG) ekiplerince helikopterle düzenlenen operasyonla kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Oregon eyaletindeki Ecola Eyalet Parkı'nda dün meydana geldi. Leo adındaki köpek, parkta bulunan uçurumdan düşerek mahsur kaldı. USCG ekipleri, hlikopterle bölgeye intikal etti. Halatla helikopterden iniş yapan sahil güvenlik personeli, köpeği bulunduğu noktadan kurtardı. USCG'den paylaşılan görüntüde, sahil güvenlik personelinin köpeğin bulunduğu noktaya inerek helikoptere taşıdığı anlar yer aldı. Akciğerleri sönen ve çenesi kırılan köpek, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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