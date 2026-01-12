ABD'de yaşayan Türk genci sırra kadem bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD'de yaşayan Türk genci sırra kadem bastı

ABD\'de yaşayan Türk genci sırra kadem bastı
12.01.2026 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi tarafından son dönemde artan operasyonlar sürerken, Green Card ile yaklaşık 4,5 yıl önce ABD'ye giden ve Seattle / Bellevue bölgesinde yaşayan Türk vatandaşı Uğurcan Arda'dan yaklaşık bir aydır haber alınamaması, ailesinin endişesini daha da artırdı. Genç adamın en son San Francisco'da bir köprüden geçtiği belirtildi.

ABD'de ICE'in son dönemde artan operasyonları ve Minnesota'da gözaltı süreci sonrası hayatını kaybeden kadının ardından yaşanan tartışmalar sürerken, Green Card ile yaklaşık 4,5 yıl önce ABD'ye giden ve Seattle/ Bellevue bölgesinde yaşayan Uğurcan Arda'dan yaklaşık bir aydır haber alınamaması, ailesinin endişesini artırdı.

AİLE ENDİŞELİ

ABDPost.com'un haberine göre, Washington eyaletine bağlı Seattle/ Bellevue bölgesinde yaşayan Uğurcan Arda'dan yaklaşık bir aydır haber alınamıyor. Arda'nın halasının verdiği bilgilere göre, ailesiyle normalde de çok sık görüşmeyen gençten bu kadar uzun süre haber alınamaması, yakın çevresini ciddi şekilde endişelendirdi.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Ailesinin durumu fark etmesinin ardından ABD'deki yetkili birimlere kayıp başvurusunda bulunulduğu ve konuyla ilgili resmi sürecin başlatıldığı belirtildi. Yetkililerin Arda'nın son görüldüğü yerlere ve iletişim kayıtlarına ilişkin inceleme yürüttüğü öğrenildi. Arda'nın en son San Francisco'da köprüden geçtiği bu geçişin faturasının bulunduğu belirtildi.

SEATTLE VE BELLEVUE ÇEVRESİNDE ARANIYOR

Uğurcan Arda'nın son olarak Seattle ve Bellevue çevresinde yaşadığı biliniyor. Ailesi, bu bölgelerde yaşayan ya da Arda'yı tanıyan kişilerin herhangi bir bilgiye sahip olmaları halinde yetkililerle ya da aileyle iletişime geçmesini istedi.

HEM ÇALIŞIP HEM OKULA GİDİYORDU

Edinilen bilgilere göre Uğurcan Arda, ABD'de eğitimine devam ediyor ve aynı zamanda gıda sektöründe çalışıyordu. Yakınları, Arda'nın günlük hayatında olağan dışı bir durum fark edilmediğini, bu nedenle kaybolmasının daha da kaygı verici olduğunu ifade etti.

YAKINLARINDAN ÇAĞRI

Aile, Uğurcan Arda'nın sağ salim bulunması için kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, en küçük bilginin bile hayati önem taşıyabileceğini vurguladı.

San Francisco, Güncel, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de yaşayan Türk genci sırra kadem bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü

18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:02:03. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de yaşayan Türk genci sırra kadem bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.