ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın

19.03.2026 13:49
ABD, İran'ın hedef tahtasına oturttuğu Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti. Yapılan açıklamada "ABD vatandaşlarına, güvenli şekilde seyahat edebilmeleri halinde ticari uçuşlarla Suudi Arabistan'dan ayrılmalarını tavsiye ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD, İran kaynaklı artan güvenlik tehditleri nedeniyle Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amerikan vatandaşlarının güvenli şekilde seyahat edebilmeleri halinde ticari uçuşlarla Suudi Arabistan'dan ayrılmalarının tavsiye edildiği bildirildi.

HAVA SAHASI AÇIK ANCAK TEHDİT SÜRÜYOR

Açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasının açık kalmaya devam ettiği ancak füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditleri nedeniyle zaman zaman hava trafiği kısıtlamalarının uygulandığı ifade edildi. Riyad, Cidde ve Dammam'daki havalimanlarının ise aktif olarak hizmet verdiği belirtildi.

İRAN DEDİĞİNİ YAPTI

Petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından vurulmasından sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da misilleme saldırıları gerçekleştireceğini açıklayan İran, dün gece dediğini yaptı. İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ve Katar'da petrol rafinerilerine İHA saldırıları düzenledi. Bölgede peş peşe patlamalar yaşandı. Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

"YANLIŞ HESAP YAPIYORLAR"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, karşılık veremeyeceğimizi düşünüyorsa yanlış hesap yapıyor." ifadelerini kullandı.

  • Alirıza Hoşgönüllü Alirıza Hoşgönüllü:
    İslam dünyasının gözü önünde yaşananlara karşı çoğu ülke sessiz kalırken, İran’ın attığı adım birçok mazlumun yüreğine umut oldu. 17 1 Yanıtla
