ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası

05.02.2026 18:09
ABD federal makamları, spor giyim devi Nike'ın beyaz tenli çalışanlara ve iş başvurusu yapan adaylara karşı ayrımcılık uyguladığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada Nike'ın işe alım, terfi, eğitim ve işten çıkarma süreçlerinde federal ayrımcılık yasalarını ihlal edip etmediği inceleniyor. Bu kapsamda şirketin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarının uygulamadaki etkileri de mercek altına alındı.

ABD'de federal makamlar, spor giyim devi Nike hakkında ırk temelli ayrımcılık iddiaları üzerine resmî soruşturma başlattı. Soruşturma, şirketin beyaz tenli çalışanlara ve iş başvurusu yapan adaylara karşı ayrımcılık uyguladığı yönündeki şikâyetlere dayanıyor.

FEDERAL KURUMLAR DEVREDE

Soruşturmayı yürüten Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), Nike'ın işe alım, terfi, eğitim ve işten çıkarma süreçlerinde federal ayrımcılık yasalarını ihlal edip etmediğini inceliyor. İncelemede, şirketin "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) politikalarının uygulamadaki etkileri mercek altına alındı.

Yetkililer, Nike'ın DEI programlarının beyaz çalışanları sistematik olarak dezavantajlı duruma düşürüp düşürmediğini araştırıyor. Bu kapsamda şirketten, çalışanların ırksal ve etnik dağılımına ilişkin veriler ile insan kaynakları politikalarına dair ayrıntılı belgeler talep edildi.

MAHKEMEYE TAŞINDI

ABD basınında yer alan bilgilere göre, soruşturma ilk olarak 2024 yılında başlatıldı ve son dönemde mahkeme sürecine taşındı. Federal kurum, Nike'ın belge taleplerine verdiği yanıtları yetersiz bularak hukuki adım attı.

MARKADAN AÇIKLAMA

Nike cephesi ise iddiaları reddederek, şirketin ayrımcılığa karşı olduğunu ve tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunduğunu savundu. Şirketten yapılan açıklamalarda, federal yetkililerle iş birliği yapıldığı vurgulandı. Soruşturma aşamasında olan dosyada şu ana kadar verilmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

ABD'DE TERS AYRIMCILIK TARTIŞMASI

Uzmanlar, soruşturmanın ABD'de son yıllarda yoğunlaşan "ters ayrımcılık" tartışmaları açısından kritik bir örnek olabileceğine dikkat çekiyor. Büyük şirketlerin DEI uygulamalarının hukuki sınırları, bu dosya üzerinden yeniden tartışmaya açılmış durumda.

İş Dünyası, Ekonomi, Hukuk, Dünya, Spor, Nike, Son Dakika

  • Sefa Satir Sefa Satir:
    nike a gelene kadar ABD nin bizzat başkanı yardımcıları bakanları ayrımcılık yapıyor. önce kendilerini düzeltsinler 0 0 Yanıtla
