ABD'den Ukraynalılara 'yanlışlıkla' sınır dışı e-postası - Son Dakika
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Dünya

ABD'den Ukraynalılara 'yanlışlıkla' sınır dışı e-postası

ABD\'den Ukraynalılara \'yanlışlıkla\' sınır dışı e-postası

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede bulunan çok sayıda Ukraynalıya yasal statülerinin iptal edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için 7 günleri olduğunu belirten bir e-posta gönderdi. Yaşanan gelişmenin ardından bakanlık, e-postanın 'yanlışlıkla' gönderildiğini ve Ukraynalılar için oluşturulan insani programın sonlandırılmadığını açıkladı.

05.04.2025 17:43
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, insani bir program kapsamında ülkede bulunan çok sayıda Ukraynalıya yasal statülerinin iptal edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için 7 günleri olduğunu yönünde "yanlışlıkla" e-posta gönderildiğini açıkladı.

ABD'de insani bir program kapsamında bulunan çok sayıda Ukraynalı, bu hafta statülerinin iptal edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için 7 günleri bulunduğu, aksi takdirde yakalanacakları yönünde uyarı yapılan bir e-posta aldı.

"ABD'DE KALMAYA ÇALIŞMAYIN"

Perşembe günü gönderildiği ortaya çıkan e-postada, "ABD'den derhal ayrılmazsanız, sınır dışı edilmenize yol açacak muhtemel kolluk kuvvetleri eylemlerine tabi tutulacaksınız. DHS programınızı sonlandırıyor. ABD'de kalmaya çalışmayın" ifadeleri yer aldı.

"YANLIŞLIKLA GÖNDERİLDİ"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, e-postanın "yanlışlıkla" gönderildiği ve 2022'de başlayan Rus işgalinden sonra Ukraynalılar için oluşturulan insani programının sonlandırılmadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay Donald Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçarak ABD'ye gelen yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı ve bu kişilerin hızla ülkeden sınır dışı edilebileceği öne sürülmüştü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise söz konusu haberleri yalanlamıştı.

Göçmenler, Politika, Rusya, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Ukraynalılara 'yanlışlıkla' sınır dışı e-postası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 78908900:
    Siz yine de ön hazırlığı yapın her ülke Türkiye kadar sabırlı değil . 0 0 Yanıtla
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