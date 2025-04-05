ABD\'den Ukraynalılara \'yanlışlıkla\' sınır dışı e-postası

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, insani bir program kapsamında ülkede bulunan çok sayıda Ukraynalıya yasal statülerinin iptal edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için 7 günleri olduğunu yönünde "yanlışlıkla" e-posta gönderildiğini açıkladı.

ABD'de insani bir program kapsamında bulunan çok sayıda Ukraynalı, bu hafta statülerinin iptal edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için 7 günleri bulunduğu, aksi takdirde yakalanacakları yönünde uyarı yapılan bir e-posta aldı.

"ABD'DE KALMAYA ÇALIŞMAYIN"

Perşembe günü gönderildiği ortaya çıkan e-postada, "ABD'den derhal ayrılmazsanız, sınır dışı edilmenize yol açacak muhtemel kolluk kuvvetleri eylemlerine tabi tutulacaksınız. DHS programınızı sonlandırıyor. ABD'de kalmaya çalışmayın" ifadeleri yer aldı.

"YANLIŞLIKLA GÖNDERİLDİ"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, e-postanın "yanlışlıkla" gönderildiği ve 2022'de başlayan Rus işgalinden sonra Ukraynalılar için oluşturulan insani programının sonlandırılmadığı ifade edildi.