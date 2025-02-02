ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama\'ya İlk Yurt Dışı Ziyaretini Gerçekleştirdi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya gerçekleştirdi.

İlk yurt dışı ziyareti kapsamında Panama'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni de ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreni konuşmasında, Panama Kanalı'nın Panama'ya verildiğini fakat şimdi Çin'in etkisi altına girdiğini öne sürerek kanalın kontrolünü yeniden ele geçirme niyetinde olduğunu söyledi. Panama'yı, ABD savaş gemileri dahil ABD gemilerine haksız muamele yapmakla suçlayan Trump, ABD'nin kanalı kullandığı için aşırı gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldığını savundu.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise Trump'ın sözlerini reddederek, "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" dedi.