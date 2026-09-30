ABD güçleri Erbil Hava Üssü'nden çekildi, Doğal Kararlılık Harekatı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD güçleri Erbil Hava Üssü'nden çekildi, Doğal Kararlılık Harekatı sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD güçleri Erbil Hava Üssü\'nden çekildi, Doğal Kararlılık Harekatı sona erdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, ABD güç ve ekipmanlarının Erbil Hava Üssü'nden çekilmesinin tamamlandığını, Irak'taki Doğal Kararlılık Harekatı misyonunun sona erdiğini açıkladı. Çekilme, ABD-Irak ikili savunma ilişkisine geçiş planının parçası; CJTF-OIR Suriye'de IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdürüyor.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçleri ve ekipmanlarının, Erbil Hava Üssü'nden düzenli bir şekilde çekilmesini tamamlayarak, Irak'taki Operation Inherent Resolve (Doğal Kararlılık Harekatı) misyonunun sona erdiğini açıkladı.

CENTCOM'un resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, CENTCOM'un, ABD kuvvetlerinin ve ekipmanlarının, Erbil Hava Üssü'nden düzenli bir şekilde tahliyesini bugün tamamlayarak Doğal Kararlılık Harekatı misyonunu sona erdirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Irak'tan çekilme, ABD ile Irak arasında ikili bir savunma ilişkisine geçişi öngören planlı bir sürecin parçasıdır. Birleşik Müşterek Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı (CJTF-OIR), ABD kuvvetlerinin Koalisyon ortakları ve Suriye hükümeti ile birlikte Suriye'de IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdürmesi nedeniyle faaliyetlerine devam etmekte olup, karargahı şu anda Ürdün'de bulunmaktadır" denildi.

CJTF-OIR'in, CENTCOM'un 2014 yılında bu birimi kurmasından bu yana Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede ortak güçlere danışmanlık ve destek sağladığı ve bu güçlerin kapasitelerini artırdığı belirtildi.

"HER TÜRLÜ IŞID TEHDİDİNE YANIT VERMEYE HAZIR KALMAYA DEVAM EDİLECEK"

Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın değerlendirmesine de yer verildi. Buna göre Cooper, şunları kaydetti:

"Irak'ta göreve çağrıldıklarında icabet eden on binlerce Amerikalı asker, diplomat ve sivil personele üstün hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Azminiz, fedakarlığınız ve profesyonelliğiniz sayesinde IŞİD artık Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik sistemsel bir tehdit oluşturmuyor, Peşmerge ve diğer Irak Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri de dahil olmak üzere Irak güvenlik güçleri, artık vatanlarına yönelik tehditleri tek başlarına yönetebilecek kapasiteye, liderliğe ve operasyonel bağımsızlığa sahip. Irak'ın güvenliğine ilişkin birincil sorumluluğu tamamen Irak Hükümeti'ne ve Irak'ın cesur halkına devrederken, bölgede konuşlu ABD ve Koalisyon güçleri, ortaya çıkabilecek her türlü IŞİD tehdidine yanıt vermeye hazır kalmaya devam edecektir. Teyakkuz ve hazırlık durumumuzu korumak, ABD'nin güvenliğini sağlamak ve bölgesel güvenliği güçlendirmek açısından hayati öneme sahiptir."

Amerikan ve Koalisyon güçlerinin, Eylül ayında Erbil Hava Üssü'ndeki personel ve ekipmanların tahliyesiyle sonuçlanan geçiş sürecinin bir parçası olarak geçen yılın Ekim ayında Irak'tan ayrılmaya başladığı hatırlatılan açıklamada, Kuzey Irak'ta bulunan Erbil Hava Üssü, CJTF-OIR için ana operasyon merkezi görevi gördüğü ve IŞİD karşıtı operasyonlara destek veren bin 500 kişilik Amerikan ve Koalisyon gücünün büyük bir kısmına ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaSuriyeErbilDünyaIşidIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 14:12:47. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD güçleri Erbil Hava Üssü'nden çekildi, Doğal Kararlılık Harekatı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei