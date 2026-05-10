ABD, İran\'a 58 gemi bloke etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasının tam olarak devam ettiği duyuruldu. Açıklamada, "Bugün itibarıyla, CENTCOM güçleri 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına giriş veya çıkışlarını engellemek amacıyla 58 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdi ve 4 gemiyi de etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.