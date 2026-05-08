ABD, İran Petrol Tankerlerini Vurdu
ABD, İran Petrol Tankerlerini Vurdu

08.05.2026 18:14
CENTCOM, Umman Körfezi'nde iki İran petrol tankerini savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde ABD ablukasını ihlal ederek İran limanlarına girmeye çalışan İran bandıralı iki petrol tankerinin savaş uçakları tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, 'M/T Sea Star III' ve 'M/T Sevda' adlı boş durumdaki petrol tankerlerinin 8 Mayıs'ta Umman Körfezi'ndeki bir İran limanına giriş yapmaya çalışırken durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, USS George H.W. Bush uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağının, gemilerin bacalarına hassas mühimmat atışı yaparak her iki tankeri de etkisiz hale getirdiği ve İran'a girişlerini engellediği kaydedildi.

Açıklamanın devamında, 6 Mayıs tarihinde de 'M/T Hasna' adlı İran bandıralı başka bir tankerin benzer gerekçeyle hedef alındığı hatırlatıldı. Umman Körfezi'nden İran'a geçmeye çalışan söz konusu tankerin, USS Abraham Lincoln (CVN 72) gemisinden havalanan bir F/A-18 savaş uçağı tarafından 20 milimetrelik top atışlarıyla dümeninden vurularak devre dışı bırakıldığı belirtildi. CENTCOM, her üç geminin de İran'a geçişinin kalıcı olarak durdurulduğunu ifade etti.

'ABLUKAYI UYGULAMAYA KARARLIYIZ'

Operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CENTCOM Komutanı Brad Cooper, bölgedeki denetimlerin tavizsiz süreceğini vurgulayarak, " Orta Doğu'daki ABD güçleri, İran'a giren veya çıkan gemilere yönelik ablukanın tam olarak uygulanmasına kararlıdır. Üniformalı, son derece eğitimli kadın ve erkek personelimiz inanılmaz bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamada, abluka kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla bugüne kadar birden fazla ticari geminin etkisiz hale getirildiği ve 50'den fazla geminin rotasının zorla değiştirildiği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı. 8.05.2026 18:56:31.
