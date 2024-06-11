ABD'nin Çin Büyükelçisi: Bıçaklanan ABD'liler tedavi altında

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ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin'in Jilin kentinde turistik bir gezi sırasında sırtından bıçaklanan üçü ABD'li dört kişi hakkında açıklama yaparak tedavi altında olduklarını belirtti.

ABD'nin Iowa eyaletindeki Cornell College adlı üniversiteden dört öğretim üyesi, dün Çin'in Jilin kentinde turistik bir mekanı gezerken bir saldırgan tarafından sırtından bıçaklanmıştı. ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns olayla ilgili bugün şu açıklamayı yaptı;

"Çin'in Jilin kentinde 3 ABD vatandaşı ve vatandaş olmayan Iowa'dan bir kişinin bıçaklanması beni öfkelendirdi ve derinden rahatsız etti. Bir ABD Konsolosluk Memuru, bugün tedavi gördükleri Jilin Hastanesinde 4 kişiyi ziyaret etti. Onlara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz, tam ve hızlı iyileşmelerini umuyoruz."