ABD, Netanyahu için yakalama emri çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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Dünya

ABD, Netanyahu için yakalama emri çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldı

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ABD Temsilciler Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama ve tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulama kararı aldı.

09.01.2025 22:56  Güncelleme: 23:16
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama ve tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD'DEN TARTIŞMA YARATACAK ADIM

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail başbakanı Netenyahu'ya yönelik tutuklama emri nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını oyladı.

Teklif oylamada 243'e karşı 140 oyla kabul edildi.

ABD, Netanyahu için yakalama emri çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesi\'ne yaptırım kararı aldı

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Son Dakika Dünya ABD, Netanyahu için yakalama emri çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Kazım Demir:
    Yerinde ve adil bir karar 17 210 Yanıtla
    Hakan Şahin:
    bidaha oku 3 0
    Metin Celik:
    Rezil 0 0
  • Salih ygt:
    Ey büyük rabbim sen bizi cennetine kavuşturursan, mazlumun bir gram nefes almasına dahi izin vermeyen şu yaratıkları, cehennnemine kavuşturduğun gün çığlıklarını izlemeyide nasip eyle yarabbim 165 5 Yanıtla
    Emin çetiner:
    Amin Amin Amin 3 0
    5810:
    anı gönülden amin diyorum. 2 0
  • Hasan Yılmaz:
    giderayak tüm tuşlara basıyor evanjelik k.pekler.. 129 28 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    bu itler, kendilerini dünyanın sahibi sanıyor 117 6 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    Kim skler lan sizi yaptırım kararı almışmış 85 29 Yanıtla
    Serkan Acar:
    elalemin derdi sizi mi gerdi Bırakın İsrail düşünsün 0 0
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SON DAKİKA: ABD, Netanyahu için yakalama emri çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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