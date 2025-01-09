Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama ve tutuklama emri çıkarmıştı.
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail başbakanı Netenyahu'ya yönelik tutuklama emri nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını oyladı.
Teklif oylamada 243'e karşı 140 oyla kabul edildi.
Son Dakika › Dünya › ABD, Netanyahu için yakalama emri çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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