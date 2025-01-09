ABD, Netanyahu için yakalama emri çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesi\'ne yaptırım kararı aldı

Salih ygt:

Ey büyük rabbim sen bizi cennetine kavuşturursan, mazlumun bir gram nefes almasına dahi izin vermeyen şu yaratıkları, cehennnemine kavuşturduğun gün çığlıklarını izlemeyide nasip eyle yarabbim

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Emin çetiner: Amin Amin Amin 3 0