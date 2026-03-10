ABD\'nin B-52 Uçakları İngiltere\'ye İndi

ABD'ye ait üç 'B-52' bombardıman uçağının, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Fairford Üssü'ne ulaştığı bildirildi.

İngiliz basını, ABD'ye ait bombardıman uçaklarının, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Fairford Üssü'ne indiğini duyurdu. Bu uçakların, 6 Mart Cuma akşamı üsse gelen bir 'B-1 Lancer' bombardıman uçağı ile 7 Mart Cumartesi günü gelen iki 'B-1' uçağının ardından RAF Fairford'daki ABD askeri hava araçlarına katıldığı ifade edildi.

Gloucestershire ve Wiltshire sınırındaki RAF Fairford Üssü'nün, geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevlerinde kullanıldığı vurgulandı. Üssün, 'B-1', 'B-52' ve 'B-2' gibi bombardıman uçaklarını kullanabilecek sertifikaya sahip Avrupa'daki az sayıdaki üslerden biri olduğu da aktarıldı.