Beyaz Saray'ın yakınında bulunan parka yıldırım düştü: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı - Son Dakika
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Beyaz Saray'ın yakınında bulunan parka yıldırım düştü: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

06.08.2022 10:26

ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın yakınında bulunan bir parka yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Beyaz Saray'ın yakınındaki Lafayette Parkına dün düşen yıldırım sonucu 4 kişi yaralandı. Parkta bulunan 2'si kadın, 2'si erkek 4 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, 3'ü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Yaşamını yitirenlerin 76 yaşındaki James Mueller ve 75 yaşındaki Donna Mueller ile 29 yaşında bir erkek olduğu belirtildi. Yaralı diğer kadının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

"CAN KAYBINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de yaptığı açıklamada, "Lafayette Park'taki yıldırım düşmesinin ardından yaşanan can kaybından dolayı üzgünüz. Kalbimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte" dedi.

Yıldırımın düştüğü anlar hava durumunu izlemek için yerleştirilen kameraya yansımıştı.

Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
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Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Beyaz Saray'ın yakınında bulunan parka yıldırım düştü: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyaz Saray'ın yakınında bulunan parka yıldırım düştü: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı - Son Dakika
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