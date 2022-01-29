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ABD'nin Doğu Kıyısı yıllar sonra kar fırtınasının etkisinde kaldı, binlerce uçuş iptal edildi - Son Dakika
BBC

ABD'nin Doğu Kıyısı yıllar sonra kar fırtınasının etkisinde kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

29.01.2022 20:49
ABD'nin Doğu Kıyısı yıllar sonra kar fırtınasının etkisinde kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

ABD'nin Doğu Kıyısı, son dört yıldır ilk kez büyük kar fırtınasının etkisi altında kaldı.

ABD'nin Doğu Kıyısı, son dört yıldır ilk kez büyük kar fırtınasının etkisi altında kaldı.

Bazı bölgelerde şiddetli kar yağışı ve kasırga kuvvetinde rüzgarlar bekleniyor. Beş eyalette fırtına öncesinde acil durum ilan edildi.

Uzmanlar, bazı yerlerde "tarihi" kar yağışı uyarısında bulunurken, kıyıya yakın yerlerde sel uyarısı yapıldı.

Cumartesi sabahı Massachusetts genelinde 80 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Nor'easter olarak bilinen fırtınanın, Boston bölgesini 61 cm'ye kadar karla kaplayabileceği tahmin ediliyor.

24 saat içinde 70 cm kar kalınlığı ile mevcut rekor 2003 yılına ait.

Hafta sonu boyunca AB'de 5.000'den fazla uçuş da hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Uzmanlar, fırtınanın, soğuk havanın daha sıcak deniz havasıyla karışması nedeniyle atmosfer basıncında hızlı bir düşüşe yol açmasının beklendiğini söylüyor.

Boston'daki Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), "Sadece acil durumlarla seyahat edilmesi" uyarısında bulundu.

ABD'nin Doğu Kıyısı yıllar sonra kar fırtınasının etkisinde kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
ABD'nin Doğu Kıyısı yıllar sonra kar fırtınasının etkisinde kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
ABD'nin Doğu Kıyısı yıllar sonra kar fırtınasının etkisinde kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
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Son Dakika Dünya ABD'nin Doğu Kıyısı yıllar sonra kar fırtınasının etkisinde kaldı, binlerce uçuş iptal edildi - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: ABD'nin Doğu Kıyısı yıllar sonra kar fırtınasının etkisinde kaldı, binlerce uçuş iptal edildi - Son Dakika
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