ABD'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii Yanardağ Gözlemevinin, Kilauea Yanardağı'nın zirvesindeki kamera görüntülerinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit ettiğini bildirdi.

İLERLEYİŞİ TAKİP EDİLECEK

Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışının belirlendiğini aktaran USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau'da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini belirtti.

1983'TEN BERİ PATLAMALAR YAŞANIYOR

Hawaii'nin Acil Durum Yönetim Kurumu, yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını duyurdu. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.