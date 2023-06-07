ABD'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - Son Dakika
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ABD'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

08.06.2023 10:36

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama oldu. Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışının belirlendiği aktaran USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau'da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini dile getirdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii Yanardağ Gözlemevinin, Kilauea Yanardağı'nın zirvesindeki kamera görüntülerinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit ettiğini bildirdi.

İLERLEYİŞİ TAKİP EDİLECEK

Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışının belirlendiğini aktaran USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau'da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini belirtti.

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nda patlama

1983'TEN BERİ PATLAMALAR YAŞANIYOR

Hawaii'nin Acil Durum Yönetim Kurumu, yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını duyurdu. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nda patlama
Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Kilauea Yanardağı, Hawaii, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - Son Dakika
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