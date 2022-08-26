Okul servisi beklerken kurşunların hedefi olan öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Okul servisi beklerken kurşunların hedefi olan öğrenci hayatını kaybetti

26.08.2022 09:02

ABD'nin Indiana eyaletinde okul servisi bekleyen bir öğrenci, mahallede yaşanan tartışma sırasında kullanılan silahtan çıkan kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi. Talihsiz olay kameraya yansıdı.

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşanan olay görenleri bir hayli şaşırttı. Mahallede bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavga eden kişileri ayırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

ATEŞLERİN HEDEFİ OLDU

Tam o esnada kaldırımda bir öğrenci okul servisini beklerken başına talihsiz bir olay geldi. Tartışan gruptan bir kişi kaldırımda okul servisini bekleyen öğrenciyi silahla vurarak öldürdü.

Kaldırımda okul servisi bekleyen öğrenciyi vurarak öldürdüler

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerini çağırdı. Emniyet güçleri ateş edildiğine dair bir ihbar aldıktan sonra olay yerine müdahale etti. Polis, Indianapolis'in güneyinde Greenwood'da meydana gelen Whiteland Community Lisesi öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili bir şüphelileri arıyor .

Kaldırımda okul servisi bekleyen öğrenciyi vurarak öldürdüler

RASTGELE BİR SALDIRI DEĞİL

Öte yandan polis ekipleri saldırıyla ilgili şu şekilde konuştu. Ekipler, "Bunun rastgele bir şiddet eylemi olduğuna inanmıyoruz" dedi.

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