ABD'nin Indiana eyaletinde yaşanan olay görenleri bir hayli şaşırttı. Mahallede bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavga eden kişileri ayırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı.
Tam o esnada kaldırımda bir öğrenci okul servisini beklerken başına talihsiz bir olay geldi. Tartışan gruptan bir kişi kaldırımda okul servisini bekleyen öğrenciyi silahla vurarak öldürdü.
Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerini çağırdı. Emniyet güçleri ateş edildiğine dair bir ihbar aldıktan sonra olay yerine müdahale etti. Polis, Indianapolis'in güneyinde Greenwood'da meydana gelen Whiteland Community Lisesi öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili bir şüphelileri arıyor .
Öte yandan polis ekipleri saldırıyla ilgili şu şekilde konuştu. Ekipler, "Bunun rastgele bir şiddet eylemi olduğuna inanmıyoruz" dedi.
Son Dakika › Dünya › Okul servisi beklerken kurşunların hedefi olan öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika