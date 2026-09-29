ABD'nin Kanada menşeli alkollü içeceklere ve motosikletlere yasağı yürürlüğe girdi - Son Dakika
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ABD'nin Kanada menşeli alkollü içeceklere ve motosikletlere yasağı yürürlüğe girdi

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ABD\'nin Kanada menşeli alkollü içeceklere ve motosikletlere yasağı yürürlüğe girdi
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ABD'nin Kanada menşeli alkollü içecek, melas, motosiklet ve yan süt ürünlerine yönelik yasağı gece yarısı yürürlüğe girdi. Karar, ticaret görüşmeleri tıkandıktan sonra Kanada'nın bu ay başında ABD ürünlerine gümrük vergisi başlatmasına yanıt olarak geldi.

ABD'nin Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı yasak yürürlüğe girdi.

ABD'nin Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı yasağın gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi. Beyaz Saray tarafından yayımlanan karara göre yasak; Kanada menşeli alkollü içecekler, melas, motosikletler ve yan süt ürünlerini kapsıyor. Donald Trump yönetiminin bu son adımı, ticaret görüşmelerinin tıkanmasının ardından Kanada'nın bu ayın başlarında bir dizi ABD ürününe gümrük vergisi uygulamaya başlamasına bir yanıt niteliği taşıyor.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriMotosikletEkonomiKanadaDünyaSon Dakika

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