ABD\'nin Karayipler\'deki Tekne Saldırısı

ABD Güney Komutanlığı, Karayipler'de bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknedeki 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, elde edilen istihbaratın 'terör örgütü' olarak belirlenen gruplara ait teknenin Karayipler'deki bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiğini doğruladığı belirtilerek, "Bu saldırıda 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD askeri gücü zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.