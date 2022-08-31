Eski sevgilisinin evine zorla girmeye çalıştı! Kızın babası öldürdü - Son Dakika
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Eski sevgilisinin evine zorla girmeye çalıştı! Kızın babası öldürdü

31.08.2022 09:53

ABD Ohio'da eski sevgilisinin evine zorla girmeye çalışan James Rayl isimli gencin kızın babası tarafından vurularak öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ABD'nin Ohio Eyaleti'nin Sidney şehrinde yaşayan James Rayl, daha önce kendisinden ayrılan kız arkadaşının evine gitti. Rayl, daha sonra evin kapısını kırmak ve içeri girmek için kapıya saldırdı. Kapı zorlandığı için kırılmaya başladı.

"SİLAHIM VAR SENİ UYARIYORUM"

O sırada genç kızın babası, içerden saldırgana "Silahım var, seni uyarıyorum" dedi. Ancak James Rayl evin kapısını kırmaya devam etti. Bunun üzerine baba, şahsa 3 el ateş etti

HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan James Rayl isimli saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderilirken, baba gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen, Mich Duckro buradaki ifadesinde kızını ve evini savunduğunu belirtti. Genç kız da babasını savunarak davada babasına teşekkür ederek "Kapıyı kırıp beni öldürecekti, hayatımı kurtardın" dedi. Bu ifadelerin ardından dava hakkında son kararı veren juri üyeleri, Duckro'yu serbest bıraktı.

"OĞLUMUZ SUÇ İŞLEMEDİ"

Öte yandan ölen James Rayl'in ailesi ise yaşanan olay hakkında "James suç işlemiyordu. Kapıyı birazcık zorladı o kadar. Onu sırtından vurup katletti. Ceza almasını talep ediyoruz" dedi.

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SON DAKİKA: Eski sevgilisinin evine zorla girmeye çalıştı! Kızın babası öldürdü - Son Dakika
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