İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı

ABD'nin Ohio kentinde yaşanan olay yürekleri ısıttı. İki yıldır felç olan çocuk hastanede tedaviye yanıt verdi. İyi sonuç alan iki yaşındaki çocuk tamamen felci yendi.

KUTLAMA DÜZENLENDİ

Bunun üzerine felci yenen çocuk için Ohio'daki Akran Çocuk Hastanesi'ndeki görevliler kutlama düzenledi. Ardından kendi başına yürümeye başlayan çocuk hemşireye sarıldı. Hastanede çocuğun felci yenmesi personel ve ailenin alkışlarıyla kutlandı.