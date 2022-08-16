İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı - Son Dakika
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İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı

16.08.2022 13:08

ABD'nin Ohio kentinde iki yaşındaki çocuk, iki yıldır felç hastasıydı. Tedaviye yanıt veren çocuk, tamamen felci yenerek hastaneden kendi başına çıktı. O anlar kameralara yansıdı.

ABD'nin Ohio kentinde yaşanan olay yürekleri ısıttı. İki yıldır felç olan çocuk hastanede tedaviye yanıt verdi. İyi sonuç alan iki yaşındaki çocuk tamamen felci yendi.

KUTLAMA DÜZENLENDİ

Bunun üzerine felci yenen çocuk için Ohio'daki Akran Çocuk Hastanesi'ndeki görevliler kutlama düzenledi. Ardından kendi başına yürümeye başlayan çocuk hemşireye sarıldı. Hastanede çocuğun felci yenmesi personel ve ailenin alkışlarıyla kutlandı.

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