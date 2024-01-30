 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'nin Silah ve Savunma İhracatı 2023'te Yüzde 55.9 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Silah ve Savunma İhracatı 2023'te Yüzde 55.9 Arttı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılında silah ve savunma ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 55.9 artış olduğunu duyurdu. ABD'nin toplam satışı 238.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Polonya, Apaçi Helikopterleri, Himars roket sistemleri ve Abrams tankları gibi silahlar için 25.75 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi. ABD'li özel şirketlerin satışları ise 157.5 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD\'nin Silah ve Savunma İhracatı 2023\'te Yüzde 55.9 Arttı
30.01.2024 - 11:54,
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılında silah ve savunma ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 55.9 artış olduğunu duyurdu. 2022'de 51.9 milyar dolar olan satış rakamı, 2023 yılında 80.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD'li özel şirketlerin satışlarıyla birlikte toplam satışın 238.4 milyar dolar olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı "2023 Mali Yılı ABD Silah Transferleri ve Savunma Ticareti" başlıklı açıklamasında "2023 Mali Yılında Yabancı Askeri Satış sistemi kapsamında devredilen savunma malzemeleri ve hizmetleri ile güvenlik iş birliği faaliyetlerinin toplam değeri 80.9 milyar dolardı. Bu, 2022 mali yılındaki 51.9 milyar dolardan yüzde 55.9'luk bir artışı temsil ediyor. Bu, müttefiklerimize ve ortaklarımıza sağlanan en yüksek yıllık satış ve yardım toplamıdır" denildi.

POLONYA'DAN DİKKAT ÇEKEN ALIM

ABD'nin 2023 yılında yabancı ülkeler bazında gerçekleşen satışları arasında Polonya'nın 12 milyar dolarlık Apaçi Helikopterleri, 10 milyar dolarlık Himars roket sistemleri ve 3.75 milyar dolarlık Abrams tankları olmak üzere toplamda 25.75 milyar dolarlık alımı üst sıralarda yer aldı. Polonya'nın, ayrıca Ekim 2023 yılında biten 'Mali Yıl' dışında 4 milyar dolarlık hava ve füze savunma sistemi satın aldığı ifade edildi.

ÖZEL ŞİRKET SATIŞLARI 157.5 MİLYAR DOLAR

ABD'li özel şirket savunma ve silah satışlarının ise 2023'te 157.5 milyar dolar olduğu ve geçen yıla göre yüzde 2.5'lik bir artışı temsil ettiği ifade edildi. Buna göre ABD'nin toplamda silah ve savunma satışı 238.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Savunma, Dış Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Silah ve Savunma İhracatı 2023'te Yüzde 55.9 Arttı - Son Dakika


11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02
Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor

Son Dakika
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55 Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:07:06. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Silah ve Savunma İhracatı 2023'te Yüzde 55.9 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement