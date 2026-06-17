ABD Ordusu Doğu Pasifik'te Tekne Vurdu - Son Dakika
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ABD Ordusu Doğu Pasifik'te Tekne Vurdu

ABD Ordusu Doğu Pasifik\'te Tekne Vurdu
17.06.2026 09:11
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ABD ordusu, uyuşturucu taşımakla suçlanan bir tekneyi vurdu, 1 kişi öldü.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 1 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM), sanal medya hesabından, Doğu Pasifik'teki operasyona ilişkin açıklama yapıldı. 16 Haziran'da 'terörist örgütler tarafından işletildiği' iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, istihbarat bulgularının, geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı bildirildi. Açıklamada, saldırıda bir kişinin öldürüldüğü ve ABD askerlerinden zarar gören olmadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Ordusu Doğu Pasifik'te Tekne Vurdu - Son Dakika

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