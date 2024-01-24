ABD ordusunun ilk kadın tabur komutanı taciz nedeniyle görevden alındı

ABD ordusunda görevli bulunan ve 5. Güvenlik Kuvveti Yardım Taburu'nun ilk kadın komutanı olan Meghann Sullivan, cinsel saldırı ve cinsel taciz iddiaları nedeniyle görevden alındı. Gelişme sonrasında ABD ordusundaki cinsel saldırı iddiaları tekrar hatırlandı.

2 ASTSUBAYA CİNSEL SALDIRI

Sullivan'ın ekim ayında komutanlık görevinden alındığı öğrenilirken olayın bir süre duyurulmadığı belirtildi. Military'nin haberine göre olayla ilgili soruşturma, Sullivan'ın en az iki erkek astsubaya cinsel saldırıda bulunduğu ve taciz ettiği suçlaması üzerinden yürütüldü.

Savunma Bakanlığı'nın 2022 verilerine göre ABD ordusunda cinsel saldırı olayları yüzde %10 seviyesinde bulunuyor. Sullivan'ın cinsel saldırı nedeniyle görevden alınması, ABD ordusuyla ilgili daha önce ortaya atılan cinsel saldırı ve taciz olaylarının yaygınlaştığı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.