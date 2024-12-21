ABD Temsilciler Meclisi, Hükümetin Kapanmasını Önleyen Bütçe Tasarısını Onayladı

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ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını kabul etti.

ABD'de hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 34'e karşı 366 oyla kabul edildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Mart ayına dek hükümete finansman sağlayacak olan tasarının kabul edilmesini 'çok önemli bir gelişme' olarak nitelendirerek, "Herkesin doğru olanı yapmak adına bir arada hareket etmesinden dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı.