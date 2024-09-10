ABD'den Eygi İçin Soruşturma Çağrısı - Son Dakika
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ABD'den Eygi İçin Soruşturma Çağrısı

ABD\'den Eygi İçin Soruşturma Çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Ayanna Pressley ve Chuy Garcia, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin ardından bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

10.09.2024 10:09
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ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Ayanna Pressley ve Chuy Garcia ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında öldürülmesinin ardından ölümüne ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundular.

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir protestoda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Ayanna Pressley Eygi'nin ölümüne ilişkin açıklamasında, "Ayşenur Ezgi Eygi bugün hayatta olmalıydı. Bunun yerine, İsrail'in Batı Şeria'yı yasadışı işgaline karşı protesto ederken IDF tarafından kafasından vurularak öldürüldü. O bir Amerikan vatandaşıydı. Hesap verebilirlik ve kapsamlı, bağımsız bir soruşturma olmalı" ifadelerini kullandı. Chuy Garcia ise, "Batı Şeria'daki yasadışı İsrail işgalini protesto eden Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin öldürülmesini şiddetle kınıyor ve ölümüne ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısını destekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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