Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir

Dünya'yı etkileyen en önemli gezegen durumunda olan güneşteki gelişme, kısa bir süre önce uzmanlar tarafından duyuruldu. Bu gelişmenin olumsuz olması ise endişeye neden oldu.

DÜNYA'YI DERİNDEN ETKİLEYECEK

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), söz konusu G1 sınıfı fırtınanın elektrik şebekesi arızalarına, uyduların bozulmasına yol açabileceğini ve hayvanların göçlerine etki edebileceğini açıkladı. Bunun yanı sıra, jeomanyetik fırtınalarla çok daha ciddi etkilerin oluşabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

HERHANGİ BİR ZAMANDA OLUŞABİLİYORLAR

TRT'nin haberine göre, koronal deliklerin herhangi bir zamanda oluşabileceği biliniyor, ancak bunların 'solar minimum' dönemde fazla görüldüğü belirtiliyor. Halihazırda bu dönemden çıkıldığı ve Güneş'teki hareket yoğunluğunun arttığı döneme girildiği vurgulanıyor. Bu dönemin de 2025 yılı gibi solar maksimuma denk geldiği ifade ediliyor.

NAVİGASYONLAR DEVRE DIŞI KALABİLİYOR

NOAA'nın duyurduğu G1 tipi fırtınanın bir üst seviyesi olan G2 tipi fırtınalarda ise güç sistemlerinde problemler oluşabiliyor, uzay araçlarının yönü değişebiliyor ve uydu navigasyonları geçici olarak devre dışı kalabiliyor.