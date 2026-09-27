ABD ve Çin, 30 milyar dolarlık malda daha elverişli tarife ve süper zekada uzlaştı - Son Dakika
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ABD ve Çin, 30 milyar dolarlık malda daha elverişli tarife ve süper zekada uzlaştı

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ABD ve Çin, 30 milyar dolarlık malda daha elverişli tarife ve süper zekada uzlaştı
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Beyaz Saray'a göre ABD ve Çin, 30 milyar dolarlık hassas olmayan malda daha elverişli tarife uygulanması için uzlaştı. Çin'in 2027 ve 2028'de ABD'den en az 10 milyon metrik ton kömür ithal edeceği, tarafların ayrıca ABD-Çin Süper Zeka Diyaloğu oluşturduğu belirtildi.

ABD ve Çin'in 30 milyar dolarlık mallar için daha elverişli tarife uygulamasında uzlaştığı bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Washington'daki görüşmelerinde, mayıs ayında Pekin'de gerçekleştirilen zirvede oluşturulan ABD-Çin Ticaret Kurulu ve ABD-Çin Yatırım Kurulu'nun hükümetler arası temel mekanizmalarını faaliyete geçirdi.

ABD ve Çin, Ticaret Kurulu kapsamında, her iki yönde 30 milyar dolarlık hassas olmayan mal için daha elverişli tarife uygulamasına yönelik tavsiyeler üzerinde mutabakata vardı. Ayrıca Çin'in 2027'de ve 2028'de ABD'den en az 10 milyon metrik ton kömür ithal edeceği belirtildi. Açıklamada, iki ülkenin, nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerle ilgili tedarik zinciri eksiklikleriyle ilgili ABD'nin endişelerini gidermek için çalışmayı sürdüreceği kaydedilerek, sevkiyat seviyelerinin uygun düzeylere getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

'ABD-ÇİN SÜPER ZEKA DİYALOĞU'

Trump ve Şi, gelişmekte olan ilgili teknolojileri tanımlamak amacıyla 'yapay zeka' yerine 'süper zeka' teriminin kullanılması konusunda da anlaşmaya vardı. İki ülke, söz konusu teknolojinin potansiyel riskleri ve faydalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere 'ABD-Çin Süper Zeka Diyaloğu'nu oluşturdu. Washington ve Pekin yönetimleri ayrıca süper zeka kaynaklı olaylarda kullanılmak üzere ikili bir iletişim kanalı kurulması konusunda da uzlaştı.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiWashingtonTeknolojiEkonomiDünyaSon Dakika

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