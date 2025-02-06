ABD ve Meksika Sınır Güvenliğini Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente, sınır güvenliğini değerlendirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'nin telefonda görüştüğü bildirildi. İki ülke arasındaki sınır güvenliğinin değerlendirildiği görüşmede Rubio ile de la Fuente, ABD'ye fentanil akışı, düzensiz göçmenlerin geçişi ve sınıraşan suç faaliyetlerini önlemenin yollarını ele aldı.

Rubio, ABD sınırına 10 bin asker göndermesi nedeniyle Meksika'ya teşekkür etti.